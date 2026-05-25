Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:26, 25 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог раскрыла влияние резкого похолодания на давление

Врач Тарасова: При резком похолодании артериальное давление может повышаться
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Резкое потепление и резкое похолодание могут влиять на артериальное давление и общее самочувствие человека, особенно часто с этим сталкиваются пожилые люди и гипертоники, предупредила кардиолог «СМ-Клиники» Ирина Тарасова. Влияние изменения погоды на состояние здоровья она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, когда погода становится жаркой, сосуды расширяются, потоотделение усиливается, а организм теряет жидкость. Из-за этого давление может снижаться. Кроме того, появляются слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. При похолодании сосуды, наоборот, сужаются, что может приводить к повышению артериального давления. Кроме того, в холодную погоду возрастает нагрузка на сердце.

Тарасова отметила, что, как правило, организм человека может адаптироваться к изменениям внешней среды, однако при слишком быстрой смене погодных условий сосуды не всегда успевают своевременно реагировать на такие колебания.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

«Резкая смена погоды действительно может влиять на артериальное давление и общее самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще всего ухудшение состояния наблюдается при резких перепадах атмосферного давления, температуры воздуха, влажности и во время магнитных бурь», — добавила врач.

Ранее главный кардиолог Минздрава ДНР кандидат медицинских наук Валентина Гавриляк посоветовала в жару пить 3-3,5 литра воды в сутки. При этом она должна быть не ледяной, а комнатной температуры или слегка холодной. В это время следует есть больше овощей и фруктов, уточнила врач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Россиянин выиграл более 12 миллионов рублей благодаря финалу Кубка России по футболу

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа причина замедления прогресса в переговорах между США и Ираном

    Туристическая лодка с детьми перевернулась в морской пещере страны Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok