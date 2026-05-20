Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:30, 20 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог предупредила россиян об угрозе сосудам и сердцу в жару

Кардиолог Гавриляк: Жара несет опасность для сердца и сосудов людей
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Главная задача во время прогулок в жару — не навредить сердцу и сосудам, выполняя несложные правила для сохранения здоровья, рассказала главный кардиолог Минздрава ДНР, к.м.н. Валентина Гавриляк. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Врач посоветовала не появляться на улице в пик солнечной активности с 12 до 16 часов и находиться под прямыми солнечными лучами дольше 15-20 минут подряд. Также она порекомендовала одеваться в светлую и свободную одежду из натуральных тканей, а на голову обязательно надевать головной убор, чтобы избежать резкого понижения давления от перегрева и сократить нагрузку на миокард.

«Что касается питья, то идеальный вариант — это вода комнатной температуры или слегка прохладная. Ледяные напитки могут вызвать спазм сосудов и заболевания горла. В жару можно выпивать до 3-3,5 литра, а при интенсивных физических нагрузках — еще больше. Оптимально выпивать в жаркую погоду — не менее 40 миллилитров на каждый килограмм массы тела. От алкоголя и сладкой газировки лучше отказаться — они только вредят сердцу. Также не стоит увлекаться жирной калорийной едой, а вместо этого есть больше овощей и фруктов», — рассказала кардиолог.

Не надо после жары сразу заходить под холодный поток воздуха от кондиционера или под ледяной душ, потому что это может вызвать спазм сосудов и перегрузку сердца

Валентина Гавриляккардиолог

Врач отметила, что перед попаданием в прохладное помещение сначала лучше немного отдохнуть в тени, а при использовании кондиционера разница с уличной температурой не должна превышать пяти-семи градусов. Кроме того, она призвала отказаться от курения, так как никотин сужает сосуды сердца, которому и так тяжело в жару. Также Гавриляк подчеркнула, что особую осторожность в жару нужно соблюдать людям с больным сердцем, высоким давлением и тем, кто перенес инфаркт или инсульт, а также диабетикам, пожилым и тем, у кого лишний вес.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал типичные ошибки в питании россиян. По его словам, многие злоупотребляют сладостями, сладкими напитками и едят недостаточно овощей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

    Любовники случайно занялись сексом на глазах у сотен человек

    Названы самые частые ошибки во время секса с презервативом

    В ЕС решили справляться с кризисом из-за антироссийских санкций с помощью навоза

    В России возобновились продажи доступного кроссовера GAC

    Эксперты назвали регионы России с самыми крупными авторынками

    Глава Минобороны Финляндии оказался в неловкой ситуации из-за обвинения в адрес России

    Россиянам объяснили разницу в восприятии дорожных пробок и реакцию на них

    Кардиолог предупредила россиян об угрозе сосудам и сердцу в жару

    Россиянин за рулем грузовика задел кузовом провода и простился с жизнью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok