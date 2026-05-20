Доктор Мясников назвал снижающий уровень холестерина продукт

06:15, 20 мая 2026

Врач Мясников заявил, что красный рис снижает уровень холестерина
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: reddish / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который снижает уровень «плохого» холестерина. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что таким свойством обладает красный рис. По его словам, в нем содержится вещество, которое по своему действию напоминает статины — препараты для снижения уровня «плохого» холестерина, скапливающегося на стенках сосудов.

Доктор добавил, что иногда у людей, употребляющих красный рис, даже возникает мышечная слабость — основной побочный эффект статинов.

Ранее Мясников разрешил людям с повышенным уровнем холестерина есть сало. Специалист также назвал безопасную порцию этого продукта.

В январе Мясников предрек серьезные проблемы со здоровьем тем, кто отказывается принимать статины, несмотря на высокий уровень холестерина. Врач заявил, что эти люди будут «десять лет писать под себя».

