07:05, 20 мая 2026

Дмитриев рассказал о первых соглашениях с Китаем в рамках визита Путина

Марина Совина
Президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) расширил свое сотрудничество с Китаем по итогам визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Были заключены соглашения, рассказал глава РФПИ и спецпредсавитель президента России Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

В частности, достигнута договоренность с China Architecture Design & Research Group о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и КНР. Заключено сотрудничество с Демонстрационной зоной Китай–ШОС и Российско-китайской гильдией коммерции о развитии совместных инвестиционных проектов.

Также налажены отношения с Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division о поддержке российско-китайского сотрудничества в сфере гражданской космической инфраструктуры. По словам Дмитриева, новые проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества.

Кроме того, РФПИ с китайскими партнерами реализовали «более 50 знаковых совместных проектов». При этом общий объем инвестиций в них — больше 800 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить РФ в 2027 году. До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что Китай рад приезду президента России в Пекин. Он также заявлял, что в ходе предстоящих переговоров стороны обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

В свою очередь, политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture заявил, что поездка президента России в Китай привела к изоляции Европы.

