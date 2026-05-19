07:45, 20 мая 2026Спорт

В Роскомнадзоре рассказали о долгах Нурмагомедова

В Роскомнадзоре заявили, что у Хабиба Нурмагомедова нет задолженностей
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

В Роскомнадзоре рассказали о долгах бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что у спортсмена нет задолженностей. «Нурмагомедов оплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете», — отметили в Роскомнадзоре.

Ранее 19 мая Telegram-канеал Mash на спорте сообщил, что Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тысяч рублей. Источник канала уточнял, что боец не оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в сети.

В 2024 и 2025 годах стало известно о долгах Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС). В обшей сложности спортсмен задолжал налоговой более 300 миллионов рублей. В какой-то момент его счета замораживали, однако позднее он выплатил всю положенную сумму.

Нурмагомедов в 2018 году завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. С тех пор он трижды успешно защитил его. Спортсмен выиграл все 29 поединков в карьере, после чего объявил об уходе из спорта. По оценкам «Чемпионата», за карьеру в смешанных единоборствах россиянин заработал почти 22 миллиона долларов.

