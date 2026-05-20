Зеленский предложил ввести «аэропортное» перемирие

Зеленский назвал ПРО приоритетом номер один и предложил «аэропортное» перемирие
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противоракетная оборона (ПРО) является для Украины приоритетом номер один. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Он также предложил ввести так называемое «аэропортное» перемирие и призвал не ослаблять санкционное давление на Россию.

«Я считаю, что это большой прогресс – то, что мы начали развивать нашу собственную украинскую ПВО. Но без помощи партнеров трудно достичь необходимой скорости. Противоракетная оборона – это приоритет номер один», — отметил Зеленский.

По его словам, в этом году власти постараются сосредоточиться на этом и добиться успеха в работе с европейскими партнерами над совместной антибаллистической системой. Кроме того, он сообщил, что Украина ожидает конкретных проектов от конференции в Гданьске.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов призвал к ускоренному вступлению страны в Европейский союз (ЕС).

