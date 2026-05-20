На Украине назвали кандидатуру Зеленского на роль переговорщика от Европы

FT: Зеленский видит переговорщиком от Европы экс-премьера Италии Драги

Президент Украины Владимир Зеленский считает приемлемой кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на роль переговорщика от Европы. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает газета Financial Times (FT).

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Зеленский хотел бы видеть "кого-то вроде Драги" или "сильного действующего [государственного] лидера" во главе европейской стороны в переговорах с Россией», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский намерен провести дальнейшие консультации по этому вопросу с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по украинскому кризису. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.