Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 20 мая 2026Бывший СССР

На Украине назвали кандидатуру Зеленского на роль переговорщика от Европы

FT: Зеленский видит переговорщиком от Европы экс-премьера Италии Драги
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Марио Драги

Марио Драги. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает приемлемой кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на роль переговорщика от Европы. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает газета Financial Times (FT).

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Зеленский хотел бы видеть "кого-то вроде Драги" или "сильного действующего [государственного] лидера" во главе европейской стороны в переговорах с Россией», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский намерен провести дальнейшие консультации по этому вопросу с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по украинскому кризису. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали заявления Литвы о нападении на Калининград

    Готовивший поджог на железной дороге в российском регионе попал на видео

    На Украине задержали несколько высших чиновников Нацполиции

    Москвичам рассказали о погоде на день

    Российский приграничный регион подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ

    Стало известно о планах замещения рабочих мест в России

    Гвардиола назвал причины поражения «Манчестер Сити» «Арсеналу» в чемпионской гонке АПЛ

    Признанный умершим 88-летний мужчина очнулся в похоронном бюро

    Фото победившей на Олимпиаде конькобежки в платье без бюстгальтера взорвали соцсети

    ВСУ продолжили попытки ударить по Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok