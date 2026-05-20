В Эстонии раскритиковали США за одно решение

Глава МИД Эстонии Цахкна раскритиковал США за вывод войск из Европы

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал администрацию США за процесс вывода американских войск из Европы. Его слова передает РИА Новости.

«Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы», — заявил глава эстонской дипломатии.

По его словам, США стоит более тесно координировать процесс вывода войск со своими союзниками по НАТО, чтобы избежать ослабления потенциала альянса.

Ранее Цахкна заявил, что Европе не следует вступать в переговоры с Россией. Дипломат сообщил, что Европа не должна вступать в прямые переговоры с Россией, пока Украина не добилась успеха на фронте.