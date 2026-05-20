Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Среда обитания
Все
09:52, 20 мая 2026Среда обитания

Названы уничтожающие слух дачные работы

Эксперт Соколов назвал бензопилу самым громким дачным инструментом
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Длительное воздействие громких звуков оказывает отрицательное влияние на слух, но многие дачники эту опасность недооценивают. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По словам специалиста, главная проблема заключается в сочетании громкости и длительности работы на близком расстоянии с инструментом. Бензиновая цепная пила может давать шум до 115 децибел (дБ), бензиновый триммер — до 110 дБ, отбойные молотки и перфораторы — до 105 дБ, а генераторы, садовые пылесосы и газонокосилки — до 100 дБ.

«При работе без защиты длительное воздействие шума свыше 80 дБ — особенно более часа — опасно для слуха», — привело издание комментарий Соколова.

Эксперт перечислил первые признаки перегрузки слуха. Среди них:

  • головная боль
  • звон или шум в ушах
  • приглушенный слух
  • заложенность
  • головокружение
  • повышенная чувствительность к звукам

Соколов предупредил, что если симптомы сохраняются часами или возвращаются после каждой нагрузки, то лучше обратиться к врачу.

Материалы по теме:
Россиян предупредили об опасности овощей и фруктов с огорода
Россиян предупредили об опасности овощей и фруктов с огорода
14 мая 2026
Дачникам раскрыли способ сэкономить на электричестве
Дачникам раскрыли способ сэкономить на электричестве
14 мая 2026
Россиян предупредили о риске подхватить хантавирус на даче
Россиян предупредили о риске подхватить хантавирус на даче
14 мая 2026

По мнению специалиста, если шум не превышает 95 дБ, то для защиты будет достаточно качественных берушей. Если же громкость составляет от 95 до 105 дБ — лучше отдать предпочтение специальным наушникам. А для наиболее громких работ (свыше 105 дБ) следует пользоваться обоими средствами.

Эксперт напомнил, что после 40–60 минут работы с источником шума нужно делать «тихий» перерыв на 10–15 минут. К тому же, не стоит включать несколько источников шума сразу. И, наконец, нужно следить за состоянием оборудования, поскольку поломки и износ деталей могут повысить уровень шума.

Ранее россиянам рассказали о разрешенных на даче животных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным

    Толкнувшей ребенка на пути в метро россиянке вынесли приговор

    В Кремле рассказали подробности визита спецпосланника Трампа в Москву

    Россиянку без признаков жизни нашли под окнами высотки

    Российский игрок сравнил уровень жизни на родине и в Дании

    Россияне начали скупать один тип жилья

    Раскрыты темы чаепития Путина с Си

    Российский певец захотел устроить свадьбу в стиле голой вечеринки

    Пашинян высказался о резких шагах в отношениях с Россией

    Си Цзиньпин оценил переговоры с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok