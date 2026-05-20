Названы уничтожающие слух дачные работы

Эксперт Соколов назвал бензопилу самым громким дачным инструментом

Длительное воздействие громких звуков оказывает отрицательное влияние на слух, но многие дачники эту опасность недооценивают. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По словам специалиста, главная проблема заключается в сочетании громкости и длительности работы на близком расстоянии с инструментом. Бензиновая цепная пила может давать шум до 115 децибел (дБ), бензиновый триммер — до 110 дБ, отбойные молотки и перфораторы — до 105 дБ, а генераторы, садовые пылесосы и газонокосилки — до 100 дБ.

«При работе без защиты длительное воздействие шума свыше 80 дБ — особенно более часа — опасно для слуха», — привело издание комментарий Соколова.

Эксперт перечислил первые признаки перегрузки слуха. Среди них:

головная боль

звон или шум в ушах

приглушенный слух

заложенность

головокружение

повышенная чувствительность к звукам

Соколов предупредил, что если симптомы сохраняются часами или возвращаются после каждой нагрузки, то лучше обратиться к врачу.

По мнению специалиста, если шум не превышает 95 дБ, то для защиты будет достаточно качественных берушей. Если же громкость составляет от 95 до 105 дБ — лучше отдать предпочтение специальным наушникам. А для наиболее громких работ (свыше 105 дБ) следует пользоваться обоими средствами.

Эксперт напомнил, что после 40–60 минут работы с источником шума нужно делать «тихий» перерыв на 10–15 минут. К тому же, не стоит включать несколько источников шума сразу. И, наконец, нужно следить за состоянием оборудования, поскольку поломки и износ деталей могут повысить уровень шума.

