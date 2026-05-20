Толкнувшую ребенка на пути в метро россиянку отправили на лечение

В Москве суд направил на лечение женщину, толкнувшую ребенка на пути в метро

В Москве суд направил на принудительное лечение 64-летнюю жительницу, толкнувшую школьницу на пути в метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Женщину признали виновной по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурантка страдает психическим расстройством и в момент преступления не осознавала опасность своих действий. Проходить лечение женщина будет в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

9 ноября 2025 года на платформе станции метро «Таганская» женщина внезапно толкнула 13-летнюю девочку на железнодорожные пути. Перед этим она сделала замечание подростку из-за громкого смеха. Школьница выжила — ее успели вытащить на платформу. Во время допроса женщина признала свою вину.