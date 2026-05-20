11:25, 20 мая 2026

В Госдуме предложили помогать семьям с ипотекой при переезде в другой город

Виктория Клабукова
Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В Госдуме предложили помогать с ипотекой семьям, переезжающим в другие города. С такой инициативой выступил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет «Газета.Ru».

Соответствующее обращение было направлено заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину. Депутат считает необходимым предоставлять целевые жилищные сертификаты семьям, которые хотят переехать в другой регион для трудоустройства, но их доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума. За счет жилищного сертификата можно будет покрыть первоначальный взнос по ипотеке. Предполагается и альтернативный вариант: оплата государством аренды жилья на срок до трех лет в случае переезда в другой регион, где испытывают нехватку кадров.

Таким образом Слуцкий намерен одновременно решить проблему накоплений на ипотечный взнос и острого кадрового дефицита в регионах. При этом большая часть безработных или занятых не по специальности в трудоизбыточных регионах готова к переезду, но не может позволить себе внести первый взнос по кредиту.

Ранее председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников предложил обнулить ипотеку и выдать земельные участки семьям с пятью и более детьми.

