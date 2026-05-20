Глава Верховного суда России назвал существенной нагрузку мировых судей

Краснов: Мировые суды в России рассмотрели более 27 млн дел за 2025 год

Мировые судьи рассмотрели более 27 миллионов дел за 2025 год. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, открывая семинар-совещание по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции в субъектах РФ, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

По словам Краснова, в среднем один мировой судья ежемесячно рассматривает 490 дел. В первую очередь в его ведении находятся гражданские и административные дела, семейные и имущественные споры. «Эта цифра демонстрирует значительную востребованность мировых судов у граждан и свидетельствует об их существенной нагрузке», — заявил он.

В ходе совещания Краснов определил одной из важнейших задач создание единого стандарта организации деятельности мировой юстиции. Разработать стандарты он поручил Судебному департаменту.

