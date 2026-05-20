12:05, 20 мая 2026Силовые структуры

Глава Верховного суда России назвал существенной нагрузку мировых судей

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мировые судьи рассмотрели более 27 миллионов дел за 2025 год. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, открывая семинар-совещание по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции в субъектах РФ, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

По словам Краснова, в среднем один мировой судья ежемесячно рассматривает 490 дел. В первую очередь в его ведении находятся гражданские и административные дела, семейные и имущественные споры. «Эта цифра демонстрирует значительную востребованность мировых судов у граждан и свидетельствует об их существенной нагрузке», — заявил он.

В ходе совещания Краснов определил одной из важнейших задач создание единого стандарта организации деятельности мировой юстиции. Разработать стандарты он поручил Судебному департаменту.

Ранее глава Верховного суда России сравнил западное правосудие с игрой в покер.

