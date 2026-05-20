12:47, 20 мая 2026Наука и техника

Разведчик «Мерлин-ВР» пролетит 150 километров без потери связи

Иван Потапов
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР» способен пролететь 150 километров без потери связи. Об этом ТАСС сообщил старший оператор расчета с позывным Рыба.

По его словам, данный БПЛА благодаря бортовой системе обороны не подвержен подавлению средствами радиоэлектронной борьбы противника. «Борт оснащен 90-кратным оптическим зумом с добавленным цифровым, который можно разогнать до 200 крат, и мы можем вести разведку на дальность до 30 километров от борта к точке», — сказал боец.

Рыба добавил, что дальность полета «Мерлина-ВР» за счет улучшения качества связи можно нарастить до 260 километров.

В декабре газета «Известия» рассказала, что БПЛА «Мерлин-ВР» работают на большой высоте, поэтому пулеметы и другие средства «малой» противовоздушной обороны противника не могут их достать.

В январе 2025-го техник расчета беспилотника «Мерлин-ВР» Стас сообщил агентству, что российские военные в Херсонской области нарастили дальность FPV-дронов при помощи «Мерлина-ВР».

