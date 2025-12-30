Реклама

Наука и техника
00:35, 30 декабря 2025Наука и техника

Названы преимущества российского «Мерлина»

«Известия»: Малая ПВО не может достать российский дрон «Мерлин-ВР»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Мерлин-ВР» работают на большой высоте, поэтому пулеметы и другие средства «малой» противовоздушной обороны (ПВО) противника не могут их достать. Преимущества дрона назвали в публикации «Известий».

Командир расчета «Мерлина» с позывным Коп рассказал, что аппарат способен преодолевать расстояние до 200 километров. Его камера позволяет вести разведку на дистанции до 15 километров с высоты 5000 метров.

«При такой рабочей высоте разведывательному БПЛА практически не угрожают средства "малой" ПВО врага — ни пулеметы, ни переносные зенитно-ракетные комплексы не могут дотянуться до него», — говорится в материале.

Отмечается, что базовый «Мерлин» испытывали в войсках в 2021 году, а актуальная модификация отличается рядом улучшений. Она может поддерживать связь в условиях радиоэлектронного противодействия.

В январе техник расчета «Мерлина-ВР» рассказал, что дальность FPV-дронов нарастили при помощи установленного на разведывательном аппарате ретранслятора.

