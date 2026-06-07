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21:35, 7 июня 2026Мир

Американские военные оказались в замешательстве из-за одного решения Трампа

Военные США оказались в замешательстве из-за решения Трампа о переброске войск в Польшу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Вооруженные силы США оказались в замешательстве и ожидают разъяснений от Пентагона после противоречивых заявлений президента Дональда Трампа о численности войск в Европе. Об этом пишет Associated Press.

Глава Белого дома распорядился направить пять тысяч американских военнослужащих в Польшу, хотя несколько недель назад потребовал вывести такое же количество войск из Европы после разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном. Решение Трампа застало военных в тот же день, когда Пентагон официально распорядился отменить ротацию солдат и уже вывозил оборудование.

Непоследовательность Трампа обошлась военному ведомству США в 32 миллиона долларов — столько стоили транспортные расходы на перемещение снаряжения отбывающего подразделения в Техас.

Сейчас на ротационной основе в Польше находятся более десяти тысяч американских военных.

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