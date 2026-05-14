Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 14 мая 2026Мир

США передумали отправлять тысячи военнослужащих в Польшу

Defense News: ВС США передумали отправлять 4 тыс. военнослужащих в Польшу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Вооруженные силы США отозвали решение о переброске свыше четырех тысяч американских военнослужащих в Польшу. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на представителя армии США.

Как отмечает издание, во время слушаний в Конгрессе 12 мая, посвященных бюджетному плану армии, об отмене развертывания не упоминалось. Информация о смене планов начала распространяться утром того же дня после того, как военнослужащие якобы уведомили об этом близких.

Пентагон не ответил на запрос о комментариях. В настоящее время на ротационной основе в Польше находятся более 10 тысяч американских военных.

Ранее сообщалось, что польские военные подняли в воздух авиацию на фоне ударов российских войск по объектам на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия принимает учения НАТО впервые после бомбардировок 1999 года. Почему власти пошли на это и как отреагировали в России?

    Рубио назвал главного геополитического соперника США

    США передумали отправлять тысячи военнослужащих в Польшу

    Певица Кеша с голой грудью анонсировала новый трек

    Уролог высказался о возрасте пика мужской сексуальности

    Норвегия занялась планированием переговоров с Россией

    Известному российскому актеру понадобилась срочная помощь врачей

    Ури Геллер заявил о прибытии инопланетян для раскрытия тайных способностей у людей

    Названо необходимое количество шагов в день для удержания веса после похудения

    Зеленский обвинил Россию в попытке насолить Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok