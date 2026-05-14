США передумали отправлять тысячи военнослужащих в Польшу

Defense News: ВС США передумали отправлять 4 тыс. военнослужащих в Польшу

Вооруженные силы США отозвали решение о переброске свыше четырех тысяч американских военнослужащих в Польшу. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на представителя армии США.

Как отмечает издание, во время слушаний в Конгрессе 12 мая, посвященных бюджетному плану армии, об отмене развертывания не упоминалось. Информация о смене планов начала распространяться утром того же дня после того, как военнослужащие якобы уведомили об этом близких.

Пентагон не ответил на запрос о комментариях. В настоящее время на ротационной основе в Польше находятся более 10 тысяч американских военных.

Ранее сообщалось, что польские военные подняли в воздух авиацию на фоне ударов российских войск по объектам на Украине.