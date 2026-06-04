В «Альтернативе для Германии» назвали сроки прихода к власти

Депутат бундестага Котре допустил приход «АдГ» к власти в Восточной Германии в 2026 году

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») может прийти к власти по итогам муниципальных выборов в Восточной Германии в 2026 году. С таким заявлением выступил депутат бундестага (парламента) ФРГ от «Альтернативы» Штеффен Котре в комментарии «Ленте.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Политика в Берлине построена таким образом, что ситуация ухудшается, и ухудшается быстро. И люди справедливо понимают, что только единственная оппозиционная сила может все исправить», — заявил политик.

Котре прокомментировал предстоящие в сентябре выборы в ландтаги (земельные парламенты) и подчеркнул, что «Альтернативе» не хватает 1-2 процентов голосов для формирования абсолютного большинства.

В сентябре 2026 года в двух восточногерманских землях, Саксонии-Анхальт и Мекленбург-Померания, пройдут выборы в ландтаги. По данным опросов, в обоих регионах «АдГ» пользуется поддержкой порядка 40 процентов избирателей.

Ранее бывший член правления «АдГ» из России Ирина Силин назвала главную проблему Германии. По мнению политолога, вопрос безопасности в ФРГ не стоял так остро со времен Второй мировой войны.