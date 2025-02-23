Экс-член правления «АдГ» Силин: Проблема безопасности является главной в ФРГ

Проблема физической безопасности граждан ФРГ является в настоящий момент главной в стране. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила доктор политических наук, бывший член федерального исполнительного совета партии «Альтернатива для Германии» Ирина Силин (Смирнова).

«Никогда со времен Второй мировой войны в Германии проблема физической безопасности (убийства, насилие, нехватка еды и тепла) не стояла так остро. Сейчас эти вопросы рассматриваются кандидатами во всех их аспектах», — рассказала экс-член правления АдГ накануне выборов в бундестаг 23 февраля.

Силин подчеркнула, что вопросы насилия существенно отличают нынешнюю предвыборную кампанию от предыдущих. Политолог также подчеркнула, что в ходе агитации немецкие партии максимально сосредоточились на социальных и экономических вопросах.

Ранее председатель немецкого общества поддержки больниц (DKG) Геральд Грасс назвал последствия оттока сирийских беженцев из страны. По его оценкам, отъезд граждан Сирии может ощутимо сказаться на здравоохранении ФРГ.