В Германии назвали последствия оттока сирийцев из страны

Глава DKG Грасс: отток сирийцев из Германии может сказаться на здравоохранении

Возможный массовый отток сирийцев из Германии на фоне нынешней ситуации в Сирии может ощутимо сказаться на здравоохранении страны. Последствия такого развития событий назвал председатель немецкого общества поддержки больниц (DKG) Геральд Грасс, сообщает Spiegel.

«Многие из них хотят вернуться на родину, там они нужны срочно. Если они массово покинут Германию, это, без сомнения, скажется на сфере кадров», — предупредил он.

Отмечается, что по состоянию на конец 2023 года сирийские врачи составляли самую крупную группу иностранных медиков в Германии — почти 6000 специалистов.

Ранее Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии приостановило до дальнейшего уведомления рассмотрение заявлений от сирийцев о предоставлении убежища. По данным властей, это касается 47 270 заявлений сирийцев о предоставлении убежища, решение по которым еще не принято.