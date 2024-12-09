Германия перестала принимать сирийских беженцев

Der Spiegel: в ФРГ приостановили рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии приостановило рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от сирийцев до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Ситуация в Сирии запутанная, и то, что произойдет там в политическом отношении, слишком сложно предсказать. Поэтому никаких серьезных оценок на данный момент делать нельзя», — заявили в ведомстве.

По данным властей, это касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, решение по которым еще не принято, включая около 46 000 первоначальных заявлений. Однако новая ситуация в Сирии на данный момент не оказывает влияния на существующие решения.

Ранее зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан выразил мнение, что Германия должна помочь сирийским беженцам, желающим вернуться на родину после свержения режима Башара Асада. По его словам, правительство должно зафрахтовать для них самолет и дать стартовый капитал в размере 1000 евро.