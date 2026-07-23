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08:52, 23 июля 2026 (обновлено: 08:55, 23 июля 2026)Экономика

В российском городе пропали новые трамваи

В Екатеринбурге пропали трамваи за 250 миллионов рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Трамваи «Львята» за 250 миллионов рублей пропали с маршрутов в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мэрия закупила два трамвая в 2025-м году. В начале этого года их перевели на 9-й маршрут, однако, по словам местных жителей, с июля там снова ездит старый транспорт.

Водители трамваев рассказали, что составы стоят в Южном депо, им нужно заточить колеса. На это нужно примерно 1,2 миллиона рублей, а у города нет таких денег. Сообщается, что в парках также стоят новые троллейбусы, которые не могут получить техническое обслуживание.

Ранее в Москве прошел парад ретротранспорта. Колонна из 18 исторических трамваев, а также ретроавтомобилей разных поколений проехала от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара.

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