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12:26, 9 декабря 2024Мир

В Германии призвали вернуть беженцев в Сирию из-за свержения Асада

В ФРГ призвали помочь беженцам вернуться в Сирию после свержения Асада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Markus Schreiber / AP

Германия должна помочь сирийским беженцам, желающим вернуться на родину после свержения режима Башара Асада. С таким призывом выступил зампредседателя парламентской фракции ХДС/ХСС (блок политических партий, включающий в себя Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) Йенс Шпан, пишет издание Focus.

«Как насчет того, чтобы немецкое правительство сказало: если кто-то захочет вернуться в Сирию, мы зафрахтуем для них самолет и дадим стартовый капитал в размере 1000 евро», — предложил политик.

Вторым шагом, по мнению Шпана, может стать совместная конференция ФРГ по данному вопросу с Австрией, Турцией и Иорданией — четырьмя странами, принявшими наибольшее количество сирийских беженцев. «Субсидиарная защита, как следует из самого термина, означает защиту до тех пор, пока есть веская причина не находиться на родине», — сказал политик, отметив, что молодые люди помогут своей стране в восстановлении.

Ранее доцент Кувейтского университета и ассоциированный научный сотрудник Chatham House Бадер Аль-Саиф заявил, что вакуум власти в Сирии после падения режима Асада может привести к кровавой конкуренции. Он уточнил, что Сирия уже более десяти лет не является собой, поскольку разделена на анклавы и сферы влияния на фоне социально-экономического и политического упадка.

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