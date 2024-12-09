Сирии без Асада предрекли кровавую конкуренцию

Bloomberg: в Сирии ожидается хаос и кровавая конкуренция из-за вакуума власти

Вакуум власти в Сирии после падения режима Башара Асада может привести к кровавой конкуренции. Об этом заявил доцент Кувейтского университета и ассоциированный научный сотрудник Chatham House Бадер Аль-Саиф, сообщает Bloomberg.

«В переходный период ожидается хаос, а также фракционная — даже кровавая — конкуренция», — сказал эксперт.

Он уточнил, что Сирия уже более десяти лет не является собой, поскольку разделена на анклавы и сферы влияния на фоне социально-экономического и политического упадка.

По словам многих арабских и американских чиновников, вакуум власти в Сирии также может быть опасным и привести к борьбе повстанческих сил за контроль. Как отмечает издание, воспоминания о Ливии Муаммара Каддафи и Саддаме Хусейне в Ираке «нависают над регионом» — в обеих странах эти укоренившиеся правители были сметены в краткие моменты эйфории только для того, чтобы страны столкнулись с еще более глубокими потрясениями.

Ранее новые власти Сирии призвали подчиниться избранному президенту США Дональду Трампу. Бывший спецпредставитель США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт заявил, что политик обирается активизировать регион для борьбы с терроризмом, им следует найти способ подчиниться.

