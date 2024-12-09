В США призвали новые власти Сирии подчиниться Трампу

Экс-спецпредставитель США Гринблатт: новым властям Сирии стоит подчиниться

Победившим в Сирии антиправительственным силам стоит подчиниться избранному президенту США Дональду Трампу. С таким мнением выступил бывший спецпредставитель США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт, пишет Bloomberg.

По словам Гринблатта, сирийская вооруженная оппозиция представляет из себя террористов, однако она «выступает с интересными посланиями».

«Если они понимают, что Трамп настроен серьезно, не собирается этого терпеть и, как мы надеемся, собирается активизировать регион для борьбы с терроризмом, им следует найти способ подчиниться», — призвал экс-спецпредставитель.

Ранее Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в события, происходящие в Сирии, так как это не является американской войной.