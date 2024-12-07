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18:49, 7 декабря 2024Мир

Трамп призвал к невмешательству США в события в Сирии

Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в события в Сирии
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не должна участвовать в событиях, происходящих в Сирии, так как это не является американской войной. Об этом сообщает ТАСС.

«В Сирии творится хаос, но это не наш союзник, и США не должны вмешиваться. Это не наша война, и нужно позволить ситуации разрешиться самостоятельно», — подчеркнул Трамп.

По его словам, боевики в ходе организованной атаки захватили несколько городов и готовятся к решающему шагу для свержения президента Сирии Башара Асада.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и выступает за скорейший мир в соседней стране.

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