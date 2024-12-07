Эрдоган выступил за скорый мир в Сирии

Президент Турции Эрдоган выступил за скорейший мир в Сирии

Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и выступает за скорейший мир в соседней стране, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет телеканал TRT Haber.

«Мы желаем, чтобы наш сосед Сирия обрел мир и спокойствие, к которым она стремилась на протяжении 13 лет», — сказал Эрдоган на региональном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Газиантеп на юго-востоке страны.

Он также отметил, что Турция не имеет территориальных претензий к Сирии, в которой наступает новая политическая и дипломатическая реальность. Сирия принадлежит сирийцам со всеми ее этническими, сектантскими и религиозными элементами, заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал начать диалог между правительством Сирии и оппозицией. Глава российского МИД указал, что недопустимо позволять террористам захватывать земли в Сирии, как и использовать их в целях каких-либо стран.