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16:00, 7 декабря 2024Мир

Лавров призвал власти Сирии и оппозицию начать диалог

Лавров призвал начать диалог между правительством Сирии и оппозицией
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал начать диалог между правительством Сирии и оппозицией. Его цитирует ТАСС.

Глава российского МИД высказался после встречи с коллегами из Турции и Ирана в рамках форума в Дохе (Катар). Он указал, что недопустимо позволять террористам захватывать земли в Сирии, как и использовать их в целях каких-либо стран.

Министр отказался давать прогнозы по развитию событий в Сирии, но отметил, что РФ вместе с Турцией и Ираном будет предпринимать шаги для того, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации был услышан.

Он также заключил, что отношения Сирии и Турции нормализуются, в чем «нет сомнений».

Ранее Лавров встретился в Дохе со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Подробности о содержании их обсуждения журналистам не раскрыли.

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