Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 7 декабря 2024Мир

Лавров встретился со спецпосланником ООН по Сирии

Лавров встретился в Дохе со спецпосланником ООН по Сирии Педерсеном
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Дохе со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

Лавров поговорил со спецпосланником в рамках двухдневного Дохийского форума. Подробности о содержании их обсуждения журналистам не раскрыли.

Ранее сообщалось, что Лавров анонсировал переговоры по Сирии с участием Турции и Ирана. Он отметил, что переговоры согласовываются в рамках Астанинского формата.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Солнцепеком» по пункту дислокации ВСУ. Какие потери понесла украинская армия?

      Скачкам цен на газ нашли объяснение

      Лавров призвал власти Сирии и оппозицию начать диалог

      «Спартак» выиграл шестой матч подряд в РПЛ

      Сирия опровергла вывод своих войск из Дамаска

      Президент Южной Кореи избежал импичмента из-за недостаточного количества голосов

      Хинштейн назвал несправедливым решение по переселенцам из приграничных с Украиной районов

      Названы сроки открытия посольства России в Доминикане

      Западное аналитическое агентство допустило скорое прекращение огня на Украине

      На Украине допустили скорое проведение президентских выборов в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше