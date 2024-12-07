Лавров встретился со спецпосланником ООН по Сирии

Лавров встретился в Дохе со спецпосланником ООН по Сирии Педерсеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Дохе со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел России.

Лавров поговорил со спецпосланником в рамках двухдневного Дохийского форума. Подробности о содержании их обсуждения журналистам не раскрыли.

Ранее сообщалось, что Лавров анонсировал переговоры по Сирии с участием Турции и Ирана. Он отметил, что переговоры согласовываются в рамках Астанинского формата.