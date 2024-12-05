Лавров анонсировал переговоры по Сирии с участием Турции и Ирана

Лавров: согласовываются переговоры по Сирии в рамках Астанинского формата

В настоящее время согласовываются переговоры по ситуации в Сирии в рамках Астанинского формата с участием России, Турции и Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Да, мы договариваемся с нашими турецкими и иранскими партнерами о проведении министерской встречи на этой неделе», — заявил глава МИД.

Ранее близкая к турецкому правительству газета Hürriyet сообщила, что встреча по Сирии в рамках Астанинского формата состоится 6 декабря в столице Катара Дохе.

2 декабря газета сообщала, что президент Сирии Башар Асад пытается найти контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне продвижения боевиков.