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15:39, 5 декабря 2024Мир

Лавров анонсировал переговоры по Сирии с участием Турции и Ирана

Лавров: согласовываются переговоры по Сирии в рамках Астанинского формата
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Henadz Zhinkov / Globallookpress.com

В настоящее время согласовываются переговоры по ситуации в Сирии в рамках Астанинского формата с участием России, Турции и Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Да, мы договариваемся с нашими турецкими и иранскими партнерами о проведении министерской встречи на этой неделе», — заявил глава МИД.

Ранее близкая к турецкому правительству газета Hürriyet сообщила, что встреча по Сирии в рамках Астанинского формата состоится 6 декабря в столице Катара Дохе.

2 декабря газета сообщала, что президент Сирии Башар Асад пытается найти контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне продвижения боевиков.

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