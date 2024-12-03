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10:09, 3 декабря 2024Мир

В Турции раскрыли сроки переговоров по Сирии

Hürriyet: новые переговоры по Сирии пройдут 6 декабря
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: The White Helmets / Reuters

Новые переговоры по Сирии в рамках Астанинского формата с участием России, Турции и Ирана пройдут 6 декабря в столице Катара Дохе. Об этом пишет близкая к турецкому правительству газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к срочному возобновлению астанинского процесса. Когда аналогичная просьба поступила от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, началась подготовка к встрече астанинского формата, которая должна состояться в эту пятницу в Дохе», — отмечается в материале издания.

При этом авторы материала со ссылкой на источники уточняют, что президент Сирии Башар Асад не передавал каких-либо посланий турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. В связи с этим вопрос о конкретном предмете переговоров является открытым.

Ранее газета Hürriyet сообщала, что Асад пытается найти контакты с Эрдоганом на фоне продвижения боевиков внутри страны и обострения ситуации, так как наступление террористических группировок на Алеппо и обострение ситуации в Сирии может быть инструментом давления со стороны Анкары.

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