В Турции заявили о попытках Асада поговорить с Эрдоганом

Hürriyet: Асад пытается найти контакты с Эрдоганом на фоне продвижения боевиков

Президент Сирии Башар Асад пытается найти контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне продвижения боевиков внутри страны и обострения ситуации. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки (...) Однако еще не поздно. В новых условиях Асад может пожать руку Эрдогану», — отмечается в материале издания.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. За три дня Вооруженные силы Сирии уничтожили около тысячи боевиков.

По данным Минобороны России, Воздушно-космические силы (ВКС) совместно с вооруженными силами (ВС) Сирии в воскресенье, 1 декабря, уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в Идлибе, Хаме и Алеппо.