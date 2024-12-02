Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:26, 2 декабря 2024Мир

В Турции заявили о попытках Асада поговорить с Эрдоганом

Hürriyet: Асад пытается найти контакты с Эрдоганом на фоне продвижения боевиков
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Президент Сирии Башар Асад пытается найти контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на фоне продвижения боевиков внутри страны и обострения ситуации. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«Асад, не пожавший руку президенту Эрдогану, который настойчиво протягивает ему ее в течение года, увидел цену своей ошибки (...) Однако еще не поздно. В новых условиях Асад может пожать руку Эрдогану», — отмечается в материале издания.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. За три дня Вооруженные силы Сирии уничтожили около тысячи боевиков.

По данным Минобороны России, Воздушно-космические силы (ВКС) совместно с вооруженными силами (ВС) Сирии в воскресенье, 1 декабря, уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в Идлибе, Хаме и Алеппо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ловим, поджигаем, уничтожаем». Боец Орел рассказал об атаках ВСУ в Курской области с большим количеством техники НАТО

      Раскрыты получатели «налогового кэшбека» от государства среди россиян

      Россияне рассказали о ссорах на работе из-за графика отпусков

      В российском регионе возобновили расследование дела о пропавших 20 лет назад детях

      Байден спас своего сына от длительного тюремного срока

      Топ-модель показала фото в откровенном боди

      В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

      В российском регионе неизвестный изнасиловал и измучил собаку

      Россиянин описал девушек на Кубе фразой «охотятся на белых мужиков»

      Выявлена причина загадочного астрофизического явления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше