Военные России и Сирии уничтожили 320 боевиков

ВС России и Сирии уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники

Воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с вооруженными силами (ВС) Сирии в воскресенье, 1 января, уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в Идлибе, Хаме и Алеппо. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк в ходе брифинга, который приводит сайт Минобороны России.

«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 320 боевиков и 63 единицы автомобильной и бронированной техники», — сказал Игнасюк.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. За три дня Вооруженные силы Сирии уничтожили около тысячи боевиков.