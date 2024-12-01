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11:00, 1 декабря 2024Мир

Сирийские правительственные войска пресекли попытку боевиков прорваться в Хаму

Сирийские правительственные войска пресекли попытку боевиков пробиться в Хаму
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Сирийские правительственные войска, действовавшие на севере провинции Хама, пресекли попытку боевиков прорваться в город и уничтожили десятки террористов, сдерживая их наступление. Об этом сообщило главное командование вооруженных сил страны, сообщает ТАСС в воскресенье, 1 декабря.

«Подразделения наших вооруженных сил, действовавшие в северной части [провинции] Хама минувшей ночью, укрепили линию обороны огневой мощью и техникой, противостояли террористическим организациям и не позволяли им добиться прорыва», — рассказали в министерстве обороны республики.

В сирийском военном ведомстве добавили, что вооруженным силам страны также удалось взять под контроль ряд районов, наиболее важные из которых Калаат эль-Мадик и Маардас, где были ликвидированы десятки террористов.

Ранее 1 декабря сообщалось, что ВВС Сирии нанесли удары по колонне бронетехники боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сорвав ее наступление. Как уточняется, сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

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