Сирийские боевики начали крупное наступление в районе Алеппо

Сирийские боевики начали крупное наступление на западе Алеппо

Сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности. Кроме того, в результате «ожесточенных боев с войсками Асада и иранскими ополченцами» им удалось взять под контроль город Урм-эль-Кубра.

Как уточняет агентство Anadolu, в боях участвует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России).

Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. Бои в нем начались летом 2012 года, когда его восточную часть захватили различные исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем сирийской армии. В декабре 2016 года власти города сообщили о полном прекращении огня.