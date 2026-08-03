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20:32, 3 августа 2026 (обновлено: 20:42, 3 августа 2026)Экономика

Москвичам рассказали о затмении

Солнечное затмение в столице 12 августа можно будет наблюдать несколько минут
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Петр Лыба / РИА Новости

Солнечное затмение, которое состоится 12 августа, можно будет наблюдать в столице всего несколько минут. Об этом агентству «Москва» сообщил старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников.

По его словам, Луна закроет около 12 процентов диаметра солнечного диска. Затмение начнется в 20:04 по московскому времени, а уже в 20:09 Солнце скроется за горизонтом.

Он отметил, что из-за низкого положения Солнца над горизонтом его яркость будет ослаблена. Однако даже в этих условиях смотреть на Солнце без специальных средств защиты следует с осторожностью. Необходимо использовать специальные солнечные фильтры.

Ранее сообщалось, что затмение начнется около 20:00 мск на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах, затем лунная тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и потом перейдет в Испанию.

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