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20:29, 3 августа 2026 (обновлено: 20:32, 3 августа 2026)Путешествия

Названы самые популярные у россиян страны для летнего отдыха

Турция, Абхазия и Белоруссия — самые популярные у россиян страны для летнего отдыха
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турция, Абхазия и Белоруссия названы самыми популярными у россиян странами для летнего отдыха в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В топ-10 по числу бронирований отелей также вошли Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай. Специалисты также выяснили среднюю стоимость ночи на этих направлениях. Так, в Турции ценник составит 12,4 тысячи рублей, в Абхазии — 8 тысяч рублей, в Белоруссии — 10,1 тысячи рублей, в Италии — 15,9 тысячи рублей, во Франции — 18,1 тысячи рублей, в Испании — 16,5 тысячи рублей, в Армении — 8,4 тысячи рублей, в Грузии — 7,7 тысячи рублей, в Таиланде — 8,6 тысячи рублей, в Китае — 10,4 тысячи рублей.

Ранее были раскрыты траты россиян на отдых в бархатный сезон — стало известно об их желании сэкономить на путешествиях в этот период. Выяснилось, что соотечественники планируют отдыхать дольше, но дешевле.

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