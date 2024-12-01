Сирийская авиация нанесла удары по колонне бронетехники боевиков

ВВС Сирии нанесли удары по колонне бронетехники боевиков на трассе Алеппо — Дамаск, сорвав ее наступление. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах Сирии.

Как уточняется, сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5.

По информации замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитана первого ранга Олега Игнасюка, за предыдущие сутки сирийская армия уничтожила в Алеппо и Идлибе не менее 300 боевиков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сирии успешно отражают атаки террористов и в скором времени перейдут в контрнаступление. До этого сирийский президент Башар Асад прокомментировал ситуацию в стране и заявил, что Сирия продолжает защищать территориальную целостность и способна уничтожить врагов с помощью друзей и союзников.

Между тем Вашингтон опроверг причастность к атаке террористов в Сирии. Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками призвали к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль между тем писала, что Запад играет в грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя странам оружие.