В Вашингтоне опровергли причастность США к атаке террористов в Сирии

В Белом доме отрицают причастность США к атаке террористов в Сирии

Соединенные Штаты отрицают причастность к террористической атаке в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, пишет РИА Новости.

«Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению. Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств», — отметил он.

По словам Саветта, Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и находится в контакте с властями стран ближневосточного региона. Помимо этого, Штаты готовы к защите своего персонала и баз в регионе, уточнил он.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в соцсетях написала, что Запад играет в грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя странам оружие. До этого сообщалось, что ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов. До этого сообщалось, что, оказывая поддержку Сирии, ВКС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам террористов.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.