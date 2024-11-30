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00:02, 1 декабря 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала действия Запада на Украине

Кнайсль: несколько западных столиц играют в грязную игру в Сирии и на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Запад играет в грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя странам оружие. Об этом рассказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

«Украина — это одно поле боя. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников текут туда-сюда в Западной Азии и за ее пределами», — посетовала она. По ее словам, это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц.

Помимо этого, Кнайсль привела высказывание одного из своих друзей в Сирии. Он ранее отметил, что террористические группировки в Сирии — «это международно поддерживаемые и обученные силы, а не какие-то бородатые мужчины с AK-47».

Вечером 30 ноября стало известно, что ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов. До этого сообщалось, что, оказывая поддержку Сирии, ВКС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам террористов.

Ранее Карин Кнайсль рассказала, что страны НАТО будут находиться в состоянии войны с Россией в случае нанесения ударов ракетами ATACMS вглубь страны. По ее словам, в Европе должны серьезно постараться, чтобы найти выход из «созданной ими самими дилеммы».

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