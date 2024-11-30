ВВС России и Сирии нанесли удары по скоплениям и линиям снабжения террористов

ВВС РФ и Сирии нанесли удары по линиям снабжения террористов в Алеппо

ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов. Об этом информирует сирийское Минобороны, пишет РИА Новости.

«Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения», — отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что оказывая поддержку Сирии, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам террористов.

Вечером 30 ноября СМИ написали, что в Сирии произошла попытка военного переворота. Утверждалось, что возле генерального штаба сирийской армии в Дамаске слышна стрельба.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

Главное командование регулярной армии Сирии сообщило о проведении операции по передислокации в Алеппо, а также подтвердило, что повстанцы проникли на значительную часть территории Алеппо благодаря потоку боевиков через северную границу.