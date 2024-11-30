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19:53, 30 ноября 2024Мир

Армия Сирии подтвердила контроль повстанцев над частью Алеппо

Армия Сирии подтвердила, что повстанцы контролируют часть Алеппо
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Главное командование регулярной армии Сирии сообщило о проведении операции по передислокации в Алеппо, а также подтвердило, что повстанцы контролируют значительную часть города. Об этом пишет Syria News.

Как следует из заявления командования сирийской армией, повстанцы проникли на значительную часть кварталов Алеппо благодаря потоку боевиков через северную границу, а также активизации их военной и технической поддержки. «Большое число террористов и фронтов столкновений побудили наши вооруженные силы провести операцию передислокации, направленную на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку, сохранить жизни гражданских лиц и солдат и подготовиться к контратаке», — цитирует издание.

Командование заверило, что это временные меры, и пообещало обеспечить безопасность Алеппо и восстановить контроль над городом.

Ранее сообщалось, что нападению террористов подверглось генеральное консульство Ирана в Алеппо. Официальный представитель дипведомства республики осудил атаку и напомнил о положениях конвенции 1963 года о консульских связях, которая запрещает нападения на посольства.

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