Террористы напали на консульство Ирана в Алеппо

МИД Ирана заявил о нападении террористов на консульство республики в Алеппо

Генеральное консульство Ирана в сирийском городе Алеппо подверглось нападению террористов. Об этом сообщил МИД исламской республики в Telegram.

Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Исмаил Багаи осудил атаку. Он напомнил о положениях конвенции 1963 года о консульских связях, которая запрещает нападения на посольства.

Отвечая на вопросы журналистов, Багаи также подчеркнул, что генконсул и все сотрудники консульства Ирана в порядке, пострадавших нет.

Ранее Reuters сообщило, что под контроль сирийских повстанцев перешла провинция Идлиб на северо-западе страны. Кроме того, противники действующей власти заняли значительную часть Алеппо. В свою очередь, военное командование Сирии заявило о передислокации, «направленной на укрепление линий обороны с целью отражения атаки, сохранения жизней мирных жителей и солдат».