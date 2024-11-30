Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:06, 30 ноября 2024Мир

Террористы напали на консульство Ирана в Алеппо

МИД Ирана заявил о нападении террористов на консульство республики в Алеппо
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Генеральное консульство Ирана в сирийском городе Алеппо подверглось нападению террористов. Об этом сообщил МИД исламской республики в Telegram.

Официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Исмаил Багаи осудил атаку. Он напомнил о положениях конвенции 1963 года о консульских связях, которая запрещает нападения на посольства.

Отвечая на вопросы журналистов, Багаи также подчеркнул, что генконсул и все сотрудники консульства Ирана в порядке, пострадавших нет.

Ранее Reuters сообщило, что под контроль сирийских повстанцев перешла провинция Идлиб на северо-западе страны. Кроме того, противники действующей власти заняли значительную часть Алеппо. В свою очередь, военное командование Сирии заявило о передислокации, «направленной на укрепление линий обороны с целью отражения атаки, сохранения жизней мирных жителей и солдат».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве студента в наручниках доставили в пункт призыва. Чем это аргументировали?

      Террористы напали на консульство Ирана в Алеппо

      ОМОН ворвался на концерта рэпера Mayot

      Россия и Куба начали переговоры по снижению влияния дефицита авиакеросина

      В Грузии задержали восьмерых граждан России во время протестов

      Бывший замминистра транспорта арестован по делу о мошенничестве

      Уничтожение минометного расчета ВСУ российским дроном сняли на видео

      Вотчина Деда Мороза ответила на сообщения о закрытии резиденции из-за долгов

      ЦСКА спасся от поражения в РПЛ матче с «Рубином»

      Россиянка рассказала про расстрелы ВСУ машин с мирными жителями на мосту в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше