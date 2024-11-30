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18:14, 30 ноября 2024Мир

Стало известно о захвате повстанцами в Сирии всей провинции Идлиб

Reuters: повстанцы захватили всю провинцию Идлиб в Сирии
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: SANA / Reuters

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии перешла под контроль повстанцев. Об этом пишет Reuters.

«Два источника среди повстанцев сообщили, что они также захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию», — говоиртся в сообщении.

Издание также сообщает о значительном контроле поставнацами части Алеппо. Сирийское военное командование заявило о передислокации, «направленной на укрепление линий обороны с целью отражения атаки, сохранения жизней мирных жителей и солдат».

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. По информации СМИ, повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

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