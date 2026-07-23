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16:41, 23 июля 2026 (обновлено: 16:52, 23 июля 2026)Интернет и СМИ

Варламов рассказал о сражениях за кондиционеры и коллапсе из-за жары в Европе

Варламов: Из-за жары в Европе вышел из строя транспорт, а люди сражались за кондиционеры
Маргарита Щигарева

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Известный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл последствия сильной жары в Европе. Видео на эту тему он опубликовал на YouTube.

Варламов назвал адской сильную жару, которая обрушилась на европейские страны летом 2026 года. «Буквально за несколько дней по всей Европе наступил инфраструктурный коллапс. Из-за жары целым городам не хватало воды. Транспорт выходит из строя, скорая помощь работает на пределе, энергосистема не выдерживает нагрузок», — заявил он.

Как отметил блогер, ситуация осложнилась тем, что в Европе кондиционер есть только у каждого пятого жителя. Он объяснил это тем, что раньше в европейских странах редко бывали периоды сильной жары. «За кондиционеры в разных городах страны (Франции — прим. "Ленты.ру") развернулись целые сражения. Сейчас это самый дефицитный товар не только во Франции, но и во всей Европе», — добавил Варламов.

Ранее стало известно, что июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. Уточнялось, что сильнее всего от потери урожая пострадали Франция и Венгрия.

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