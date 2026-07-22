Жара в Европе уничтожила урожай зерновых на миллиарды евро

FT: Июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на 2 миллиарда евро

Июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. Об этом со ссылкой на анализ Energy and Climate Intelligence Unit сообщает Financial Times (FT).

Потери оценивали исходя из национальных цен на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие зерновые. Сильнее всего от потери урожая пострадали Франция и Венгрия.

Жара поразила пшеницу в критический период налива зерна в центральной и южной Франции, южной Германии, Австрии, Польше и Венгрии. В Coceral снизили прогнозы производства почти на девять миллионов тонн, в основном из-за ущерба кукурузе и пшенице.

Фермеры сталкиваются со значительными потерями урожайности, а дефицит может увеличить спрос на импорт, в том числе из Украины и Бразилии. Меньший урожай во Франции также может сократить количество пшеницы, доступной для экспорта покупателям в Северной и Западной Африке, в то время как более высокие затраты на корма, вероятно, отразятся на производителях животноводческой продукции в ближайшие месяцы, констатировали авторы.

«Это ударит по карманам фермеров, сократив их доходы и одновременно подорвав продовольственную безопасность Европы», — сказал Том Ланкастер, аналитик ECIU по земельным, продовольственным и сельскохозяйственным вопросам.

Потепление в Арктике повлияло на приход аномальной жары в Европу. Связь между этими явлениями выявил преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини. По словам специалиста, из-за потепления в Арктике воздух с юга не успевает охладиться и проникает на север.