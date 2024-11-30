Стало известно о попытке военного переворота в Сирии

Shot: возле генштаба сирийской армии в Дамаске произошла стрельба

В Сирии произошла попытка военного переворота. Об этом сообщает Telegram-канале Shot со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, возле генерального штаба сирийской армии в Дамаске слышна стрельба. Предварительно, группа офицеров организовала восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий. Власти пока никак не комментировали ситуацию.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

Под их контроль также перешла провинция Идлиб на северо-западе страны. В свою очередь, военное командование Сирии заявило о передислокации, «направленной на укрепление линий обороны с целью отражения атаки, сохранения жизней мирных жителей и солдат».