Российских туристов предупредили о важных особенностях отдыха в Китае

АТОР: При посещении Китая стоит учитывать запрет на провоз пауэрбанков без маркировки ССС

При посещении Китая российским туристам стоит учитывать некоторые важные особенности этого направления, рассказали «Ленте.ру» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Во-первых, чтобы отдохнуть в КНР необходимо обязательно заполнить электронную иммиграционную форму в последние 24 часа до прибытия, указали эксперты.

Во-вторых, важно помнить, что посещение Тибета происходит по спецразрешениям и только в составе групповых организованных туров, добавили в компании.

Третий момент — в Китай нельзя провозить никакие пауэрбанки, кроме как с маркировкой ССС, остальные (без маркировки или с отличающейся) изымают даже на транзите, предупредили отдыхающих.

Четвертый важный момент касается платежей. Туристам стоит иметь в виду, что в Китае распространена оплата QR-кодами через Alipay или WeChat, наличные принимают не везде, также мало распространены карты, особенно вне крупных ТЦ и городов. Эксперты рекомендовали отдыхающим использовать комбинацию из наличных юаней, карты UnionPay российского неподсанкционного банка, например, АТБ, а также установленного на смартфон приложения Alipay или WeChat с пополненным электронным кошельком.

При выборе планов питания россиянам посоветовали учитывать, что Китай — недешевая страна, особенно в туристических местах. В целом, отмечают эксперты, в плане кухни туристы делятся на две группы — стремящиеся попробовать и отвергающие. При выборе отеля и планов питания туристов, предпочитающих европейскую еду, призвали прислушиваться к рекомендации туроператора и турагента. При этом, указали в АТОР, европейское питание на курортах стоит примерно в два раза дороже, чем питание в китайских закусочных.

В компании обратили внимание, что Китай — это очень удобное направление для транзитных перелетов в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию). По оценкам АТОР, они составляют не менее четверти от всего авиапотока из России в Китай.

Ранее стало известно, что китайское направление характеризуется бурным ростом спроса, особенно после введения в середине сентября безвизового режима посещения КНР для россиян. Также туристов сориентировали по стоимости туров в Поднебесную.

