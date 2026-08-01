В Минздраве назвали основные признаки старения

Врач Минздрава Ткачева: На старение указывает снижение функций органов

Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, какие признаки указывают на старение организма. Ее слова приводит РИА Новости.

Ткачева назвала основные признаки старения и подчеркнула, что к ним относятся снижение функций органов, замедление скорости ходьбы, а также когнитивные и сенсорные нарушения.

«Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха», — отметила врач.

Ранее дерматолог Андресса Варгас назвала ежедневную привычку, приводящую к преждевременному старению. По ее мнению, это горячий душ.

