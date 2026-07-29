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Забота о себе
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10:37, 29 июля 2026Забота о себе

Названа приводящая к преждевременному старению ежедневная привычка

Дерматолог Варгас: Горячий душ может привести к преждевременному старению кожи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Одна ежедневная привычка может привести к преждевременному старению, предупредила дерматолог Андресса Варгас. Об этом она рассказала в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Варгас, спровоцировать преждевременное старение может горячий душ. Он ослабляет кожный барьер, поэтому эпидермис легче теряет влагу и становится более уязвимым к воздействию внешних факторов. В результате у человека могут появиться мелкие морщины, тусклый цвет лица и повышенная чувствительность кожи, а также могут обостриться различные дерматологические заболевания, подчеркнула врач.

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Дерматолог Камила Сампайо Рибейро добавила, что особенно часто такие последствия наступают у людей с атопическим дерматитом, псориазом и розацеа, а также у пенсионеров и детей. Первыми признаками проблем с кожей из-за горячего душа она назвала постоянную сухость, ощущение стянутости сразу после купания, шелушение и зуд.

Ранее косметолог Елизавета Шухман рассказала, как ухаживать за кожей летом, чтобы она оставалась здоровой. Врач призвала ежедневно использовать защиту от ультрафиолета.

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