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06:01, 13 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали простые привычки для здоровой кожи летом

Врач Шухман: Жара и смена климата сильно влияют на состояние кожи
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Летняя жара, ультрафиолет и смена микроклимата сильно влияют на состояние кожи, предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман. В интервью с «Лентой.ру» она отметила, что в это время эпидермису нужна не новизна, а стабильная поддержка.

«Летний уход строится на дисциплине, а не на сложных ритуалах. Защита, мягкое очищение и водный баланс работают в связке», — пояснила специалист.

По ее словам, ежедневная защита от ультрафиолета нужна не только для профилактики ожогов, но и для борьбы с фотостарением. Солнечные лучи типа А проникают в глубокие слои дермы и постепенно разрушают коллаген, отвечающий за упругость. Шухман рекомендует каждое утро наносить средство с SPF 30–50, даже в пасмурную погоду, и обновлять слой каждые два часа при нахождении на улице. На упаковке стоит искать пометку «широкий спектр» — она гарантирует защиту от лучей UVA и UVB, подсказала врач.

Мягкое очищение и сохранение липидного барьера также критически важны, уточнила косметолог. Жара провоцирует активное потоотделение и выработку себума, но агрессивное умывание лишь усиливает сухость и раздражение. Врач советует использовать гели или пенки с нейтральным pH 5,5, а после контакта с морской или хлорированной водой обязательно наносить увлажняющее средство. Липидный барьер — это естественная жировая пленка, которая удерживает влагу и блокирует проникновение бактерий.

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«Кожа обезвоживается не только снаружи, поэтому важно восполнять жидкость изнутри. Следует пить 1,5–2 литра чистой воды ежедневно и добавлять в рацион томаты, листовую зелень и сезонные ягоды. Они богаты антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы, которые образуются под действием солнца и стресса и ускоряют увядание тканей», — посоветовала дерматовенеролог.

Среди типичных ошибок Шухман выделила полный отказ от увлажнения, использование скрабов с крупными частицами после загара и нанесение эфирных масел и кислот перед выходом на солнце. Обезвоженная кожа, объяснила она, начинает компенсировать потерю воды усиленной выработкой сала, что ведет к закупорке пор и воспалениям. Микротравмы после скрабов в сочетании с ультрафиолетом провоцируют гиперпигментацию, а фототоксичные вещества могут вызвать химические ожоги.

По словам врача, уход стоит менять адаптивно: плотные питательные кремы заменить на эмульсии, флюиды или гелевые текстуры с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, пантенолом и церамидами. Ретинол и высокие концентрации кислот лучше отложить на вечер, а днем наносить защиту за пятнадцать минут до выхода, давая средству впитаться перед макияжем.

Ранее дерматолог и косметолог «СМ-Косметологии» София Белаш назвала неочевидную причину ускоренного старения у современных мужчин и женщин. Врач отметила, что традиционно гаджеты считаются угрозой в основном для зрения и осанки.

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